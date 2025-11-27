Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı İçin Kovanlar Yerinde İncelendi

Elazığ'da yetkililer ve arıcılar, Coğrafi İşaretli Geven Balı üretimi için Çağlar Köyü'nde kovanlarda sonbahar-kış hazırlıklarını inceledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:22
Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı İçin Kovanlar Yerinde İncelendi

Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı İçin Kovanlar Yerinde İncelendi

Arıcıların hazırlıkları ve kovan kontrolleri yerinde değerlendirildi

Elazığ'ın yüksek yaylalarında üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı, arıcıların özverili çalışmaları, arıların doğayla kurduğu uyum ve bölgenin özgün iklimiyle kendine has bir tat kazanıyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve arıcılık birimi personeli, Çağlar Köyü'nde arıcıları ziyaret ederek kovanlarda yürütülen sonbahar ve kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yapılan kontrollerde ana arı performansından zayıf kolonilerin birleştirilmesine, beslenme uygulamalarından varroa mücadelesine kadar sezonun kritik aşamalarının titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. İncelemeler, kalite ve üretim sürekliliğinin korunmasına odaklandı.

Yetkililer ve birlik temsilcileri, üretimin coğrafi işaret değerinin korunmasının ve arıcıların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı; kovanlardaki hazırlıkların, gelecek sezonun verimi ve bal kalitesi için belirleyici olduğu belirtildi.

ELAZIĞ’IN YÜKSEK YAYLALARINDA ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ GEVEN BALI, ARICILARIN ÖZVERİLİ...

ELAZIĞ’IN YÜKSEK YAYLALARINDA ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ GEVEN BALI, ARICILARIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI VE BÖLGENİN KENDİNE ÖZGÜ İKLİMİ SAYESİNDE EŞSİZ BİR TAT KAZANIYOR

ELAZIĞ’IN YÜKSEK YAYLALARINDA ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ GEVEN BALI, ARICILARIN ÖZVERİLİ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOSAB’da altyapı tamam, sıra stratejik yatırımlarda
2
Tuğba Kuruyemiş 127. Şubesini Kadın Eliyle Aydın'da Açtı
3
Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği
4
Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor
5
Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı — Başkan Büyüksimitci Açıkladı
6
Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat
7
İAOSB'de Gümrük ve Dış Ticarette Gündem: Dijitalleşme Öne Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?