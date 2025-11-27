Elazığ'da Coğrafi İşaretli Geven Balı İçin Kovanlar Yerinde İncelendi

Arıcıların hazırlıkları ve kovan kontrolleri yerinde değerlendirildi

Elazığ'ın yüksek yaylalarında üretilen Coğrafi İşaretli Geven Balı, arıcıların özverili çalışmaları, arıların doğayla kurduğu uyum ve bölgenin özgün iklimiyle kendine has bir tat kazanıyor.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve arıcılık birimi personeli, Çağlar Köyü'nde arıcıları ziyaret ederek kovanlarda yürütülen sonbahar ve kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yapılan kontrollerde ana arı performansından zayıf kolonilerin birleştirilmesine, beslenme uygulamalarından varroa mücadelesine kadar sezonun kritik aşamalarının titizlikle yürütüldüğü kaydedildi. İncelemeler, kalite ve üretim sürekliliğinin korunmasına odaklandı.

Yetkililer ve birlik temsilcileri, üretimin coğrafi işaret değerinin korunmasının ve arıcıların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı; kovanlardaki hazırlıkların, gelecek sezonun verimi ve bal kalitesi için belirleyici olduğu belirtildi.

ELAZIĞ’IN YÜKSEK YAYLALARINDA ÜRETİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ GEVEN BALI, ARICILARIN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI VE BÖLGENİN KENDİNE ÖZGÜ İKLİMİ SAYESİNDE EŞSİZ BİR TAT KAZANIYOR