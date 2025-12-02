Şuhut'ta Patates Hasadı Sona Erdi: Depolama Başladı, Fiyatlar Üreticiyi Memnun Etti

Şuhut'ta patates hasadı sona erdi, depolama süreci başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde patates hasadı tamamlandı. Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ilçede hasadın sona ermesiyle birlikte çiftçiler ve işçiler yoğun bir depolama dönemine girdi.

Hasat, sınıflandırma ve depolama

İlçenin verimli topraklarında yetişen agria cinsi kışlık patates, tarlalardan toplanarak işçiler tarafından tek tek ayıklanıp kalite sınıflarına göre ayrılıyor. Ayrılan ürünler, özel havalandırmalı depolama sistemlerinde muhafaza edilerek kış sezonu boyunca tüketiciye ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Rekolte ve fiyat değerlendirmesi

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı, hasadın verimli geçtiğini ve rekoltenin iyi olduğunu belirtti. Camcı, önümüzdeki yıldan da umutlu olduklarını ifade ederken, fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü vurguladı. Bu yıl birinci sınıf patatesin kilogram fiyatı 15-18 TL arasında satılıyor.

Şuhut'ta yürütülen depolama çalışmaları, ürün kaybını en aza indirmeyi ve kış boyunca pazara düzenli arz sağlamayı hedefliyor. Çiftçiler, depolama altyapısının verimli kullanılmasının hem gelir hem de tedarik güvenliği açısından kritik olduğunu söylüyorlar.

