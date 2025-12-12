Garanti BBVA, CDP’den Üç Temada A Alarak 'Üç A' Liderliğe Ulaştı

Garanti BBVA, CDP 2025 değerlendirmesinde üç temada "A" notu aldı

Garanti BBVA, CDP’nin 2025 değerlendirmesinde İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve bu yıl finansal kurumlar için ilk kez zorunlu hale gelen Orman temalarının tamamında A (Liderlik) seviyesine ulaşarak küresel ölçekte "Üç A" derecesi alan kurumlar arasına girdi.

CDP 2025 değerlendirmesinin önemi

CDP tarafından yapılan değerlendirmede Garanti BBVA, üç ana temada üst düzey şeffaflık ve etki yönetimi gösterdi. Özellikle Orman temasının bu yıl finansal kurumlar için zorunlu hale gelmesiyle bankanın bu alandaki ilk raporlamasında da A notu alması dikkat çekti.

Raporlama geçmişi ve şeffaflık adımları

Banka, 2009 yılından bu yana İklim Değişikliği, 2015’ten bu yana ise Su Güvenliği temalarında düzenli ve kapsamlı raporlama yapıyor. Bu yıl ilk kez raporladığı Orman alanında, sektöre yüksek etkisi olan alanlara yönelik sağlanan finansman tutarlarını paylaşarak şeffaflık adımını güçlendirdi ve bu sayede A derecesine ulaştı.

Genel Müdür Mahmut Akten'in değerlendirmesi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, CDP derecelendirmesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik alanında 19 yılı aşkın bir süredir çaba gösteren bir kurum olarak, CDP’den üç ayrı temada gelen A değerlendirmesi bizim için son derece kıymetli. İklim değişikliği, su yönetimi ve ormansızlaşma gibi geleceğimizi doğrudan ilgilendiren alanlardaki işlerimizin uluslararası bir platform tarafından liderlik seviyesinde değerlendirilmesi, doğru adımları atıyor olduğumuzun iyi bir göstergesi. Bugün biz yalnızca finansman sağlayan bir kurum değiliz; düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak, çevresel etkilerimizi azaltmak ve müşterilerimizle birlikte dönüşümü mümkün kılmak için çalışan kapsamlı bir ekosistemin parçasıyız. Yenilenebilir enerji finansmanındaki güçlü konumumuz, sürdürülebilir finans hacmimiz, Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütlerimiz ve çevre projelerimiz kadar, son dönemde odağımıza aldığımız Mavi Finans da bu yönde çok önemli bir dönüşüm alanı. CDP’nin değerlendirmesi şeffaflık, çevresel etki yönetimi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzdaki kararlılığın bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki gayretimizi daha da güçlendirerek, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilirlik hedefleri ve projeler

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon TL’lik finansman hedefini açıklamış; Ekvator Prensipleri’ne imza atmış ve Türkiye’de deniz ekosistemlerini korumaya yönelik Biyoçeşitlilik ve Mavi Temalı Tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. Yenilenebilir enerji finansmanında öncü konumunu koruyan banka, kadın girişimcilere, yeşil dönüşüm yatırımlarına, emisyon azaltımı projelerine ve toplumsal etki programlarına yönelik çok boyutlu destekler sunuyor. Ayrıca Mavi Nefes programını dört yıldır bilimsel ölçümleme esaslarıyla yürüterek doğa ve su ekosistemlerinin korunmasına odaklanıyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN