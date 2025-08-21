Dikili Sera OSB: İnan İzmir'e 15 Milyar Dolarlık 'Tarım Devrimi' Müjdesi

AK Parti Genel Sekreteri İnan Dikili Sera OSB'de İncelemelerde Bulundu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, inşası süren Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi ve burada açılan jeotermal su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Projenin Önemi ve Vizyonu

İnan, projenin büyük bir emek ve vizyonla hazırlandığını belirterek İzmir için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "Bölgemize mega bir eserimizi kazandırmak için geri sayıma başladığımız bir dönemdeyiz. Burada yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin değerlendirmesinde, sürecin olgunlaşması ve bölgeye yatırım olarak dönüşmesinde kararlı olduklarını söyleyen İnan, "Tarımda tüm iklim koşullarını merkeze alan bu tarihi yatırımı hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Hem bölgeyle hem şehirle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla barışık büyük bir projeyi, şehrimizin, gençlerimizin menfaatine sunuyoruz" dedi.

Hedefler, İstihdam ve 'Tarım Devrimi'

İnan, projenin istihdam boyutuna da dikkat çekerek, projenin yüzde 75'i kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Sözlerini, "İnşallah burada bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de örneği yok. Dünyada sayılı örnekleri var. Burada yaptığımız çalışmanın da hem Ege Bölgemizde hem de diğer illerimizde örneklerini de hızlıca görmüş olacağız." şeklinde sürdürdü.

Destekçiler ve Yerel Paydaşlar

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de projede emeği geçenleri tebrik ederek, en özel teşekkürünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti ve projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapmayı umduklarını söyledi.

İnan'ın ziyaretine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti. Projeye destek veren uluslararası finans kuruluşlarının da sürece dahil olacağı ve kısa sürede yatırımın şehre kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

