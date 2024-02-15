96 TL’ye çamaşır deterjanı mı alınır demeyin! Tarım Kredi müjdeyi duyurdu

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerde 14 Şubat 2024 yani dün itibariyle harika bir indirim kampanyasına imza atıldı. Kampanya doğrultusunda toz çamaşırı deterjandan sıvı çamaşır deterjana, yumuşatıcıdan tereyağına kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Sizlerde 96 TL’den başlayan fiyatlarla çamaşır deterjanı satın almak istiyorsanız, koştur koştur Tarım Kredi Kooperatifi Market şubelerine gidebilirsiniz. Market indirimi 15 Şubat 2024 yani bugün market kapanana kadar geçerli olacak. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerden duyurulan indirim kampanyasının detayları…

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERDE İNDİRİM YAĞMURU DÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Çamaşır deterjanlarında, yumuşatıcı ve tereyağında indirim bekleyen vatandaşlar koştur koştur Kooperatif marketlere gidecek. Birbirinden farklı indirimli ürünler Kooperatif marketlerde sizleri bekliyor. Perwoll çamaşır deterjandan Persil çamaşır deterjanına, tereyağından yumuşatıcıya kadar 15 Şubat 2024 yani bugün market kapana kadar indirim kampanyasından yararlanabileceksiniz.





96 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ÇAMAŞIR DETERJANI ALABİLECEKSİNİZ

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerde dün itibariyle başlamış olan bu kampanya doğrultusunda Perwoll çamaşır deterjanı 96 TL, Persil çamaşır deterjanı 134 TL, Bingo 8 kiloluk toz çamaşır deterjanı 255 TL, Bingo 5 litrelik yumuşatıcı 105 TL’ye satışta olacak. Çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı ürünlerin yanı sıra 1000 gram Sütaş tereyağı ise 295 TL’den 15 Şubat 2024 tarihine kadar Kooperatif marketlerde satışta olacak.