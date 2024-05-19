A'dan Z'ye tüm emeklilere 15.000 TL ödeme sürprizi! SGK yeşil ışık yaktı

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek ödeme! SGK onay verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 15 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşların ekonomik sıkıntıları günden güne devam ediyor. Alım gücü giderek düşen emekli vatandaşlar yapılan ek ödemelere de yoğun ilgi gösteriyor. SGK tarafından yapılan son duyuruya göre emekli vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar yapılacak ödemelere onay verildi. Emekli vatandaşların ödemelerden faydalanabilmesi için belirlenen iki şartı taşıması gerekiyor. 25 bin TL'ye varan ödemelerden faydalanabilmek için emekli vatandaşların SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisi olması ve ölüm maaşı, dul ve yetim maaşı gibi desteklerden faydalanıyor olması gerekiyor.





Şartları taşıyan emekli vatandaşlara en düşük faiz oranları uygulanıyor ve 25 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sağlanan 25 bin TL'ye kadar ödemelerden faydalanabilmek için kişinin kredi notunun da düzgün olması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapılacak bankadan emekli maaşının alınıyor olması gerekiyor. Emekli vatandaşlara şartları taşımaları halinde 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor. Aynı zamanda yapılan son zamlarla birlikte emekli müşterilere 10 bin TL'ye kadar 5 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL promosyon ödemeleri de kamu bankaları tarafından yapılıyor.