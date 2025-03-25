AB, 2030'da Tek Tip Dijital Sürücü Belgesine Geçiyor

AB, 2030'da Dijital Sürücü Belgesine Geçiş Yapacak

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılı sonuna kadar tek tip dijital sürücü belgesi uygulamasına geçiş yapacağını duyurdu. AB Konseyi, bu doğrultuda üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakerelerde varılan uzlaşmayı açıkladı.

Sürücü Belgelerinde Yeni Düzenlemeler

Açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesiyle birlikte AB ülkeleri genelinde sürücülerin uygunluklarıyla ilgili asgari gerekliliklerin değişeceği belirtildi. Ayrıca, acemi sürücüler için deneme sürelerine yönelik kuralların da uyumlu hale getirileceği vurgulandı.

Tek Tip Mobil Ehliyet

Bu değişiklikle birlikte, sürücü belgeleriyle ilgili kuralların daha akılcı ve dijital toplumla uyumlu hale geleceği bildirildi. Açıklamada, "2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak. Mobil ehliyet, gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına yerleştirilecek. Dijital ehliyet, bütün AB üyesi ülkelerde tanınacak," ifadesine yer verildi.

Fiziki Sürücü Belgeleri ve Kimlik Kullanımı

Ayrıca, isteyenlerin sürücü belgelerinin fiziksel halini de edinebileceği belirtildi. Sürücü belgesinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılabileceği durumlarda 10 yıllık bir geçerlilik süresi bulunacağı aktarıldı. Bununla birlikte, yalnızca ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanımı için geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı kaydedildi.