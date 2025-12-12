Coza: Denizli’ye 4. esnaf kefalet kooperatifini kazandıracağız

Coza: "Denizli’ye 4. esnaf kooperatifini kazandıracağız"

Denizli Terziler, Konfeksiyoncu ve Giyim Sanatkarları Odası Başkan Adayı Atalay Coza, seçim sürecinde esnafın finansman, kazanç ve giderlerine yönelik kapsamlı projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Kooperatif ve finansman planı

Coza, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak seçimlere işaret ederek adaylığını yenilediklerini belirtti. Esnafın nakit ihtiyacını öncelikli sorunları olarak gören Coza, "Esnafımızın nakit sıkıntısını çabuk çözebilmek için Denizli’ye 4’. esnaf kefalet kooperatifi kuracağız" dedi.

Bu yapının yalnızca Terziler Odası ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Coza, seçimi kazanmaları halinde oda başkanları, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü gibi kurumların desteğiyle çalışmayı hayata geçireceklerini, ayrıca duayen Bölge Birlik Başkanı Musa Çelikkol ile milletvekilleri, bakanlar ve bürokrasinin katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Gelişi güzel fuarların önüne geçeceğiz

Coza, son bir yılda artan festival etkinliklerinin kent esnafını olumsuz etkilediğine dikkat çekti: "Bu festival furyası, biz görevde olduğumuz süre içerisinde kesinlikle ve kesinlikle yaptırılmayacaktır."

Pazar esnafı ve çarşıdaki işletmelerin bu uygulamalardan doğrudan zarar gördüğünü söyleyen Coza, satılan malların kalitesi ve yiyecek–içecek satışlarının sağlığı konusunda endişeler bulunduğunu belirtti. Belediyelerle yapılacak görüşmelerle gelişi güzel festivallere izin verilmeyeceğini, bu kapsamda Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın taleplere olumlu yaklaştığını ifade etti.

Vergi düzenlemesi ve defter tutma ücreti

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan basit usul vergi düzenlemesini yakından takip ettiklerini söyleyen Coza, düzenlemenin ertelenmesi durumunda "defter tutma ücretini 2026 itibariyle kaldıracağız" taahhüdünde bulundu. Coza, üyelerin şu anda aylık 2 bin 600 lira aidat ödediğini, gündemdeki artışla bunun 3 bin 250–3 bin 300 liraya çıkabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Aidat artışının oluşacak açığı kapatacağını ve bu sayede esnafın üzerindeki defter tutma ücretini tamamen kaldıracaklarını vurgulayan Coza, "Artık onlar defter tutma ücreti ödemeyecekler. Sadece aidat sorumlulukları olacak" dedi.

Sosyal destek: Burs ve pazarcıya öncelik

Coza, zor dönemden geçen esnafa sosyal destek sağlayacaklarını belirterek, "Üyelerimizin üniversiteye giden öğrencileri için burs verilecek" ifadesini kullandı. Eğitime verdiği önemi vurgulayan Coza, 2026 itibarıyla üniversite öğrencisi olan tüm üyelere en az bir aidat tutarında burs verileceğini açıkladı.

Coza ayrıca pazarcı esnafını kent ticaretinin vazgeçilmez unsuru olarak nitelendirerek, onların sıkıntılarına öncelik vereceklerini ve her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

