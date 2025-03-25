AB, 47 Stratejik Proje ile Ham Madde Tedarikini Güçlendiriyor

AB, ham madde tedarikini güvence altına almak amacıyla 47 stratejik proje belirledi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:25
AB, 47 Stratejik Proje ile Ham Madde Tedarikini Güçlendiriyor

AB'den Kritik Ham Maddeler İçin Stratejik Adım

Avrupa Birliği (AB), kritik ham maddelere erişimi güvence altına almak, çeşitlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için 47 stratejik proje belirledi.

AB Komisyonu, Kritik Ham Maddeler Yasası kapsamında Avrupa'nın ham madde değer zincirini güçlendirmek amacıyla bu projelerin listesini açıkladı. Bu projeler, tedarikin çeşitlendirilmesini sağlayacak ve yerel stratejik ham madde kapasitelerini artıracaktır.

Hedefler ve Projelerin Dağılımı

Açıklamada, seçilen projelerin Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Estonya, Çekya, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Polonya ve Romanya gibi 13 AB ülkesinde yer aldığı belirtildi. Bu projelerin ham madde değer zincirinin bir veya daha fazla bölümünü kapsadığı ve şu şekilde dağıldığı ifade edildi:

  • 25 proje: Çıkarma
  • 24 proje: İşleme
  • 10 proje: Geri dönüşüm
  • 2 proje: Ham madde ikamesi

Ayrıca, projelerin önceden belirlenmiş 17 stratejik ham maddeden 14'ünü kapsadığı vurgulandı. Özellikle AB batarya ham madde değer zincirine fayda sağlayacak olan 22 proje lityum, 12 proje nikel, 10 proje kobalt, 7 proje manganez ve 11 proje grafit alanında faaliyet gösterecek.

Uzun Vadeli Hedefler

Seçilen projeler sayesinde AB'nin lityum ve kobalt için 2030 yılı hedeflerini karşılayabilmesi, grafit, nikel ve manganezde önemli ilerlemeler kaydetmesi bekleniyor. Ayrıca, magnezyum ve tungsten içeren projelerin, AB savunma sanayisinin dayanıklılığını artıracağı kaydedildi.

Bu projelerin seçilmesinde, güvenli tedarik sağlama, çevresel ve sosyal kriterlere uyum, teknik uygulanabilirlik gibi unsurlar dikkate alındı. Toplam 22,5 milyar avroluk genel sermaye yatırımı öngörülmekte ve bu yatırımlar, AB, üye ülkeler ve finans kuruluşları tarafından desteklenecektir.

Kritik Ham Maddeler Yasası'nın Önemi

AB, sanayi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerel üretimi artırmayı hedefleyen Kritik Ham Maddeler Yasası'nı hazırlamıştı. Bu yasa ile AB, 2030'a kadar stratejik ham madde ihtiyacının yüzde 10'unu çıkarmayı, yüzde 40'ını işlemeyi ve yüzde 25'ini geri dönüştürmeyi planlıyor.

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