İSG Cezaları Trafik Cezalarını Geride Bıraktı: Aylık 176 Bin TL

01 Ocak 2025'ten itibaren zorunlu İSG uygulamasıyla denetimler artıyor; kurallara uymayanlara aylık 176 bin TL ceza, 2026'da artırılacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:40
İSG Cezaları Trafik Cezalarını Geride Bıraktı: Aylık 176 Bin TL

İSG cezaları trafik denetimlerini geride bırakıyor

01 Ocak 2025 itibarıyla tüm iş yerlerinde zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çalışma bilincinde belirgin bir dönüşüm başlattı. Aydın ve Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde hizmet veren Polat OSGB koordinatörlüğünü yürüten Safiye Melisa Can, yeni yasayla birlikte işveren ve çalışan farkındalığının arttığını vurguladı.

Polat OSGB Koordinatörü Safiye Melisa Can değerlendirdi

Safiye Melisa Can, ülkede trafik kazalarından sonra en fazla can ve mal kaybının iş kazalarında yaşandığını belirterek, bundan sonra trafik denetimleri kadar iş yerlerinin de denetimlere tabi tutulacağını söyledi.

"Maalesef ülkemizde ceza yeme korkusu can güvenliğimizden önde tutuluyor. Bugün trafik kurallarına uymak hayati açıdan ne kadar önemli ise iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak da o kadar önemli. Bu durum yakın zamana kadar belki de pek anlaşılmadı. Ancak 2025 yılının girmesi ile tehlike sınıfı ve çalışan sayısı bakılmaksızın her iş yerinde zorunlu olarak uygulanmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulaması çalışma hayatında bilinç düzeyini arttırmaya başladı. Yasaya aykırı davrananlara 2025 yılı için aylık 176 bin TL olan ceza uygulandı. Trafik denetimleri gibi bu uygulamada da denetimlerin arttırılarak iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor"

Can, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca çalışanlar için değil, toplumun huzur ve güvenliği açısından da kritik olduğunu belirtti. Yangın, patlama gibi beklenmedik olaylarda can kayıplarının önüne geçebilmek için yönetmeliklere tam uyum ve eksiksiz denetimlerin şart olduğunu ifade etti.

"İş sağlığı güvenliğinin amacı iş yerlerindeki çalışanların yaşayabileceği kaza oranlarını en aza indirmektir. Bunun da iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ile mümkün olacaktır" diyen Can, en küçük işletmelerde dahi kurallara uymayanlar için uygulanan aylık 176 bin TL cezanın 2026 yılında artırılarak sürdürüleceğini ve bu nedenle herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini tavsiye etti.

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte denetimlerin artmasının, iş kazalarının azaltılmasında ve çalışma hayatında güvenlik kültürünün yerleşmesinde belirleyici olması bekleniyor.

