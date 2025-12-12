DOLAR
Ümraniye'de 'Bir Başka Burger' gençlere ekonomik menüyle açıldı

Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda açılan 'Bir Başka Burger', gençlere uygun fiyatlı 110-120 gr et veya tavuk menüleri sunuyor; açılışı İsmet Yıldırım yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:34
Ümraniye’nin en yoğun noktalarından Santral Etkinlik Alanı'nda gençlere yönelik uygun fiyatlı menüleriyle dikkat çeken 'Bir Başka Burger' hizmete açıldı. Ekonomik lezzet alternatifi arayan özellikle öğrenciler yeni işletmeye yoğun ilgi gösterdi.

Belediye destekli proje gençlerin erişimine sunuldu

Ümraniye Metro Çıkışı - Santral Etkinlik Alanı'nda açılan yeni şube, Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenen bir proje olarak gençlerin güvenilir ve hesaplı bir lezzet noktasına kolayca ulaşmasını amaçlıyor. Açılışı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gerçekleştirdi.

" Ümraniye’de gençlerimize söz vermiştik. ‘Bir Başka Burger’ adı altında damak tadı çok güzel, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir işletmeyi hizmete açıyoruz. Burgerlerimiz soyadan değil, tamamen gerçek etten ve tavuktan hazırlanıyor. Gençlerimize hakiki etten yapılan lezzetli burgerleri sunuyoruz. Fiyatlarımız menü şeklinde; içinde patates ve içecek bulunuyor. Menüde 110 veya 120 gram et ya da tavuk burger, patates ve içeceğiyle birlikte, oturma alanında sıcak sıcak gençlerimize sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimize ne yapsak azdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, üç yıldır kahveyi 15 TL’den vermeye devam ediyoruz. Hem üniversiteli hem liseli gençlerimiz, karekodu okutarak öğrenci olduğunu doğruluyor ve menüsünü alıp afiyetle yiyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşletme, menülerinde 110 veya 120 gram et ya da tavuk burger ile patates ve içeceği bir arada sunuyor; oturma alanında sıcak servis yapılması hedefleniyor.

