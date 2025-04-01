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AB, ABD Tarifelerine Karşı Misilleme Hazırlığında

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü misilleme planları olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:31
AB, ABD Tarifelerine Karşı Misilleme Hazırlığında

AB, ABD Tarifelerine Karşı Misilleme Hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin artırdığı tarifelere güçlü bir misilleme yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD ile ticari ilişkiler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tarifelere Karşı Duracağız

Gümrük vergisi çatışmasının Avrupa tarafından başlatılmadığını vurgulayan von der Leyen, "Tarifelerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bugün sizlere mesajım, halkımızı ve refahımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdur," dedi. Ayrıca, AB'nin dünyada en büyük tek pazara sahip olduğunu ve tarifelerle müzakere etme gücüne sahip olduğunu belirtti. "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız," ifadelerini kullandı.

Gelecekteki Etkiler ve Enflasyon Uyarısı

ABD yönetiminin çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına uyguladığı %25 gümrük vergilerini hatırlatan von der Leyen, ilerleyen süreçte yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste gibi sektörlerin de bu vergilerle karşılaşacağını belirtti. Ayrıca, tarifelerin enflasyonu artıracağına dikkat çekerek, "Tarifeler halk tarafından ödenecek vergilerdir. Tarifeler sadece enflasyonu körükleyecek," dedi.

Müzakere ve İş Birliği

Von der Leyen, tarifelere karşı izlenecek stratejinin ilk unsurunun müzakere olduğunu, bu sorunları konuşmak istediklerini ifade etti. "Karşı önlemler almaya hazırız" diyen von der Leyen, tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Ayrıca, AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduğunu ve ABD'nin ilan edeceği yeni tarifeleri dikkatle değerlendireceklerini söyledi.

İş Birliği Vurgusu

Bir çözüm bulunmasının herkesin yararına olduğunu hatırlatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. Misilleme yapmak istemiyoruz. Ancak gerekirse misilleme yapmak için güçlü bir planımız var," diyerek süreci net bir dille özetledi. Son olarak, diğer ticaret ortaklarıyla ilişkilerin çeşitlendirileceğini ve tek pazarın derinleştirileceğini sözlerine ekledi.

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