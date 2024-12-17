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AB Ekim Ayında 3,9 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Açıkladı

AB, ekimde 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası vererek, ihracat ve ithalat rakamları ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:13
AB Ekim Ayında 3,9 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Açıkladı

AB Ekim Ayında Dış Ticaret Fazlasını Artırdı

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, AB'nin uluslararası ticareti geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

İhracat ve İthalat Verileri

AB'nin toplam ihracatı, ekimde geçen yıla göre %0,9 artarak 227 milyar avro'ya ulaştı. İthalat rakamları ise %3 artarak 223,1 milyar avro oldu. Bu gelişmeler sonucu AB, 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'ndeki Durum

Avro Bölgesi'ndeki ticaret de benzer bir seyir izledi. Ekim ayında ihracat %2,1 artış göstererek 254 milyar avro, ithalat ise %3,2 yükselerek 247,2 milyar avro olarak kaydedildi. Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası ise 6,8 milyar avro olarak hesaplandı.

Önde Gelen Ticaret Ortakları

AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler arasında ABD 47,9 milyar avro ile ilk sırada, İngiltere 31,6 milyar avro ile ikinci, Çin 17,2 milyar avro ile üçüncü yer aldı. İsviçre 17 milyar avro ve Türkiye 9,9 milyar avro ile diğer önemli ortaklar oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkeler ise sırasıyla Çin 50,3 milyar avro, ABD 27,6 milyar avro, İsviçre 14,9 milyar avro, İngiltere 14,6 milyar avro, Türkiye 9,3 milyar avro ve Norveç 8,3 milyar avro olarak belirlendi.

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