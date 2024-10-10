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AB, Moldova'ya 1,8 Milyar Euro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği, Moldova'nın ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla 1,8 milyar avro tutarında bir destek paketi hazırladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:26
AB, Moldova'ya 1,8 Milyar Euro Destek Sağlayacak

AB'den Moldova'ya Büyük Destek

Avrupa Birliği (AB), Moldova'nın ekonomik büyümesini teşvik etmek için önemli bir adım attı. Yapılan açıklamalara göre, AB Komisyonu, Moldova’nın ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla toplam 1,8 milyar avroluk bir destek paketi hazırladı.

Tarihi Destek Paketi

Bu destek paketi, Moldova'nın bağımsızlığından bu yana en büyük mali yardım olarak nitelendiriliyor. Açıklamalara göre, plan 2025-2027 yılları arasında Moldova’nın ekonomik canlılığını artırmayı, reform süreçlerini hızlandırmayı ve ülkeyi AB üyeliğine yaklaştırmayı hedefliyor.

Altyapı ve Bağlantı Geliştirme

Moldova'da yol, köprü, demir yolu, enerji altyapısı ve sağlık gibi bir dizi alanda AB desteği artırılacak. Bu sayede Moldova'nın AB pazarıyla olan bağlantıları kuvvetlendirilecek.

Paketin Onay Süreci

Destek paketinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra Moldova’ya aktarılacak olan destek, ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük bir fırsat sunacak.

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