AB Yetkilisi Sefcovic: ABD'nin Tarife Artışları İçin Hiçbir Gerekçe Görmüyoruz

AB Komisyonu Üyesi Sefcovic, ABD'nin tek taraflı tarife artışlarına karşı çıkarken, Avrupa-ABD ticaretinin adil ve dengeli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:18
AB Yetkilisi Sefcovic: ABD'nin Tarife Artışları İçin Hiçbir Gerekçe Görmüyoruz

ABD'nin Tarife Artışlarına Karşı Çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin ani tek taraflı tarife artışları için hiçbir gerekçe görmediklerini açıkladı. Sefcovic, AB'nin adaleti, yük paylaşımını ve karşılıklı faydayı teşvik eden anlaşmalar yapmaya odaklandığını belirtti.

Washington'daki Görüşmeler

Ticaret geriliminin tırmandığı bir dönemde Washington'u ziyaret eden Sefcovic, American Enterprise Institute tarafından düzenlenen "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Alanında AB-ABD İşbirliği" başlıklı bir söyleşide konuştu. Burada, ABD yönetiminin AB'nin ihracatına gümrük vergisi uygulama planı gibi kritik bir konuyu ele almak için Washington'da bulunduğunu dile getirerek, bu durumun transatlantik ortaklığının durumu hakkında endişeleri artırdığını açıkladı.

AB'nin Ticaret Ortağı Olarak Durumu

Sefcovic, AB'nin ABD'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı ve iki taraf arasındaki ekonomik ilişkiyi "dünyanın en büyüğü" olarak tanımladı. "Birlikte, günlük 4,5 milyar doların üzerinde değere sahip alışverişlerle küresel ticaretin yaklaşık yüzde 30'unu temsil ediyoruz. Bu benzersiz bağ, Atlantik'in her iki yakasına da fayda sağlıyor," dedi.

Dengeli Ticaret İlişkisi

Sefcovic, AB'nin ithalatının yüzde 70'inden fazlasının sıfır tarifeyle girdiğini belirterek, AB ve ABD arasındaki ticaretin oldukça dengeli olduğunu ifade etti. "Bu durum, her iki yakadaki şirketler için sağlam bir eşit rekabet ortamı sağlıyor," diye ekledi.

ABD'nin Tarife Uygulamaları ve Etkileri

AB'nin ABD mallarına uyguladığı ortalama verginin yüzde 0,9 olduğunu; ABD'nin, AB'ye ihracatının ise ortalama yüzde 1,5'lik bir tarifeyle karşılaştığını vurgulayan Sefcovic, belirli ürünlerin gümrük vergisi oranlarının değişebileceğini söyledi.

Sefcovic, "AB, ABD'nin tek taraflı ani tarife artışları için hiçbir gerekçe görmüyor" değerlendirmesinde bulundu ve bunun Avrupa'nın ihracatı için gereksiz engeller yaratacağına dikkat çekti. Sefcovic, "Bu nedenle, Avrupa'nın çıkarlarını korumak için kararlı ve hızlı bir şekilde yanıt vermekten başka seçeneğimiz olmayacak," dedi.

Son olarak, Amerikalı mevkidaşlarıyla bu konuları görüşeceğini belirten Sefcovic, AB'nin adalet, yük paylaşımı ve karşılıklı fayda odaklı anlaşmalar yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

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