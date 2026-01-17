Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğun Karla Sezon Canlandı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, günler süren yoğun kar yağışının ardından yeniden canlandı.

Van’a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde bulunan tesis, kar kalitesinin istenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ilk gününde merkeze gelen vatandaşlar pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Aralıksız yağan karla beyaza bürünen pistler, kayak severleri Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde ağırladı. Aileler, öğrenciler ve gençler yarıyıl tatilini fırsata çevirerek karın keyfini çıkardı.

Kayakseverlerin görüşleri

Diyar Keserci (İHA muhabirine konuştu): "Bu sene beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu. Umarın bütün yıllar da böyle olur. Çünkü Van Gölü de bayağı geriye çekilmişti. İnşallah Van Gölü açısından iyi bir durum ortaya çıkar. Burada kaymak güzel, diğer pisti de açmış olsaydılar daha güzel olurdu"

Sadi Celp: "Burası çok güzel. Gelmek isteyen kayaseverlere mutlaka öneririm. Normalde ben de buraya ilk kez geldim. Benim için güzel ve keyifli bir deneyim oldu"

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN ABALI KAYAK MERKEZİ, GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YENİDEN HAREKETLENDİ.