Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğun Karla Sezon Canlandı

Yoğun kar yağışı Abalı Kayak Merkezi'ni canlandırdı; Van Gevaş'taki pistler, yarıyıl tatilinde Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasıyla doldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:01
Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğun Karla Sezon Canlandı

Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğun Karla Sezon Canlandı

Van’ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, günler süren yoğun kar yağışının ardından yeniden canlandı.

Van’a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde bulunan tesis, kar kalitesinin istenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ilk gününde merkeze gelen vatandaşlar pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Aralıksız yağan karla beyaza bürünen pistler, kayak severleri Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde ağırladı. Aileler, öğrenciler ve gençler yarıyıl tatilini fırsata çevirerek karın keyfini çıkardı.

Kayakseverlerin görüşleri

Diyar Keserci (İHA muhabirine konuştu): "Bu sene beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu. Umarın bütün yıllar da böyle olur. Çünkü Van Gölü de bayağı geriye çekilmişti. İnşallah Van Gölü açısından iyi bir durum ortaya çıkar. Burada kaymak güzel, diğer pisti de açmış olsaydılar daha güzel olurdu"

Sadi Celp: "Burası çok güzel. Gelmek isteyen kayaseverlere mutlaka öneririm. Normalde ben de buraya ilk kez geldim. Benim için güzel ve keyifli bir deneyim oldu"

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN ABALI KAYAK MERKEZİ, GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ...

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN ABALI KAYAK MERKEZİ, GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN YENİDEN HAREKETLENDİ.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN ABALI KAYAK MERKEZİ, GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğun Karla Sezon Canlandı
2
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Hane Geliri Hesabı Engelliler Lehine Değişti
3
Bakan Işıkhan: Ayakta tedavi tıbbi malzeme ödemelerini yüzde 20 artırdık
4
Karadeniz'de Lüfer Bol Ama Avlanamıyor
5
Kütahya'da Kadın Girişimciliğine Güçlü Destek
6
Ula’da 31 bin defne fidanı üreticilere dağıtıldı
7
Uludağ Fındığı Destek Bekliyor: İnegöl'de 4 Bin Dekar Üretim, 30 Bin Dekar Hedef

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları