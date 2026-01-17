Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Hane Geliri Hesabı Engelliler Lehine Değişti

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Hane Geliri Hesabı Değişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yapılan değişiklikle, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeler gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, "Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Değişikliklerin kapsamı

Yapılan düzenlemelerle hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine yeniden şekillendirildi. Bu kapsamda özellikle taşınmaz, araç ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya ilişkin bazı şartlar sadeleştirilerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlar lehine düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın açıklaması

"Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği’nde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz."

