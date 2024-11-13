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ABD Bankaları Üçüncü Çeyrekte Zayıf Kredi Talebiyle Karşılaştı

Fed'in raporuna göre, ABD'de üçüncü çeyrekte ticari kredilerde talep zayıfladı, özellikle küçük firmalar ve ticari gayrimenkul kredilerinde daralma gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 00:40
ABD Bankaları Üçüncü Çeyrekte Zayıf Kredi Talebiyle Karşılaştı

ABD Bankalarında Kredi Talebinde Düşüş

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın üçüncü çeyreğinde firmaların ticari ve endüstriyel krediler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan talebinin zayıfladığını açıkladı.

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin hazırladığı Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi raporunu yayımladı. Raporda, ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan veriler değerlendirildi.

Ticari Kredilerde Sıkılaşma

Anketin sonuçlarına göre, büyük ve orta ölçekli firmalara verilen ticari ve endüstriyel kredilerin standartlarının genel olarak değişmediği, ancak küçük firmalara verilen krediler ve ticari gayrimenkul kredileri için standartların sıkılaştığı belirtildi.

Üçüncü çeyrekte her büyüklükteki firmaya verilen ticari ve endüstriyel krediler için talebin zayıfladığı bilgisine yer verildi. Ayrıca, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için daha zayıf talep gözlemlendi.

Konut Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Durum

Raporda, hanelere verilen kredi türlerinde, konut gayrimenkul kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının değişmediği, ancak talebin daha zayıf olduğu kaydedildi. Ayrıca, kredi kartı kredileri için standartların sıkılaştığı, ancak otomobil ve diğer tüketici kredileri için standartların görece istikrarlı kaldığı bildirildi.

Otomobil ve diğer tüketici kredileri için talebin zayıfladığı ifade edilse de, kredi kartı kredisi talebinin temelde aynı seviyede kaldığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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