ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak'ta %1,7 Arttı

ABD'de fabrika siparişleri, ocak ayında %1,7 artış gösterdi, bu da piyasa beklentileriyle uyumlu bir tablo sergiliyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:38
ABD'de Fabrika Siparişleri Ocak'ta %1,7 Arttı

Fabrika Siparişlerinde Kritik Artış

ABD'de fabrika siparişleri, ocakta yüzde 1,7 oranında kaydedilen artış ile dikkat çekti. Bu artış, piyasa beklentileri ile de uyum gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Verilere göre, ocak ayında fabrika siparişleri, bir önceki aya kıyasla %1,7 oranında artış gösterdi. Bu durum, iki aylık düşüşün ardından sanayi sektöründe bir toparlanma yaşandığının sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında fabrika siparişleri %0,6 oranında azalmıştı.

Dayanıklı ve Dayanıksız Mallarda Artış

Söz konusu dönemde, dayanıklı mal siparişleri %3,2, dayanıksız mallara yönelik siparişler ise %0,3 artış kaydetti. Bu veriler, ABD ekonomisinde önemli bir role sahip olan sanayi sektörünün gelecekteki performansı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Sonuç olarak, ocak ayındaki bu artış, ABD'nin üretim gücünün yeniden canlandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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