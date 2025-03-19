New York Borsası Faiz Kararı Öncesinde Yükselişle Açıldı

New York Borsası'nda Yükseliş Rüzgarı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz kararı öncesinde pozitif bir başlangıç yaptı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,20 artışla 41.666,04 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi %0,33 artışla 5.632,95 puana, Nasdaq endeksi ise %0,50 kazançla 17.588,32 puana çıktı.

Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı faiz kararını merakla beklerken, piyasalarda genel olarak olumlu bir hava hâkim oldu. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleri, piyasa dinamikleri üzerinde belirleyici olabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle başlattığı ticaret savaşının, enflasyonist baskılar üzerindeki etkileri de endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Tarife gerilimlerinin Fed'in projeksiyonlarına nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu.

Diğer yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ABD-Rusya temasları sınırlı da olsa bir iyimserlik yaratıyor.

Makroekonomik verilerde ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta %6,72’ye çıkarak dokuz hafta sonra ilk kez artış gösterdi ve başvurular %6,2 azaldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, California eyaletinden olası bir robotaksi hizmeti için resmi onay almasının ardından hisseleri %3'ten fazla değer kazandı. Ayrıca, Nvidia, yıllık yazılım geliştirici konferansında yeni teknolojilerini duyurmasının ardından %2 kazançla güne başladı.