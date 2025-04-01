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ABD'de ISM İmalat Endeksi Mart'ta Beklentilerin Altında

Mart ayında ABD'nin ISM imalat endeksi, 1,3 puan düşüşle 49'a gerileyerek daralmaya işaret etti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:52
ABD'de ISM İmalat Endeksi Mart'ta Beklentilerin Altında

ABD İmalat Sektörü Mart Ayında Daraldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, mart ayında ISM imalat sanayi PMI, 49 seviyesine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bununla birlikte, piyasa analistleri endeksten 49,5 değer bekliyordu; geçtiğimiz ay ise endeks şubatta 50,3 seviyesindeydi.

Endeks Verileri Detaylı İncelendi

Mart ayında imalat sektöründeki önemli bir düşüş yaşandı. Üretim endeksi, aylık bazda 2,4 puan azalarak 48,3 değerine geriledi. Yeni siparişler endeksi de 3,4 puanlık bir kayıpla 45,2 oldu. İstihdam endeksi ise 2,9 puanlık bir düşüşle 44,7 olarak kaydedildi.

Bu dönemde, imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme yaşanırken, 7 alt sektörde daralma gözlemlendi. Büyüme gösteren sektörler arasında tekstil, petrol ve kömür ürünleri, işlenmiş metal, birincil metaller ve bilgisayar ile elektronik ürünleri bulunuyor.

Ayrıca, daralma yaşayan sektörler arasında ahşap ürünleri, kağıt, plastik ve kauçuk ürünleri, mobilya, kimyasal ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile makine yer aldı.

S&P Global'dan Olumlu PMI Raporu

Öte yandan, S&P Global de mart ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Bu verilere göre, imalat sektörü PMI, martta 50,2 olarak belirlenerek tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Geçen ay için öncü veride 49,8 olarak açıklanan endeks, şubat ayında 52,7 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerindeki değerler, sektörde genişlemeye; 50 altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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