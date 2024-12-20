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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Kasım'da Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık %0,4'lük artışla piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:32
ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Kasım'da Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Kişisel Harcamalarda Beklenti Düşüklüğü

ABD, kişisel tüketim harcamaları konusunda kasım ayındaki verileri açıkladı. Sonuçlar, piyasa beklentilerinin altında kalırken tüketici harcamalarının sadece aylık %0,4 oranında arttığı görüldü.

Kişisel Gelirlerde Düşük Artış

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, kişisel gelirler kasımda bir önceki aya göre %0,3 oranında artış gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentisi olan %0,4’ün altındadır. Ekim ayında ise kişisel gelirlerin artışı %0,7 olarak kaydedilmişti.

Kişisel Tüketim Harcamaları

Kişisel tüketim harcamaları dikkate alındığında, kasımda %0,4 artış göstermesi, piyasaların öngördüğü %0,5'lik artışın altında kaldı. Ekim ayında ise harcamalarda %0,3'lük bir artış söz konusuydu.

Fed'in Enflasyon Göstergesi Beklentinin Altında

Ayrıca, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık %0,1 ve yıllık %2,4 artış kaydetti. Beklentiler arasında aylık %0,2 ve yıllık %2,5 artış bekleniyordu.

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık %0,1 ve yıllık %2,8 artış gösterdi. Piyasa, bu endeksin aylık %0,2 ve yıllık %2,9 artacağını öngörmüştü. Ekim ayında ise fiyat endeksi aylık %0,3 ve yıllık %2,8 artmıştı.

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