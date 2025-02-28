ABD'de Ocak Ayında Mal Ticareti Açığı Rekor Kırdı

ABD'de mal ticareti açığı ocak ayında yüzde 25,6 artarak 153,3 milyar dolara ulaştı ve yeni bir rekor kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:03
ABD'de Ocak Ayında Mal Ticareti Açığı Rekor Kırdı

ABD'de mal ticareti açığı, ocak ayında kaydedilen %25,6'lık artışla 153,3 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı verileriyle doğrulandı.

"Öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan ticaret açığı, Aralık 2024’te 122 milyar dolar olan önceki rekoru geride bıraktı. Ocak ayında mal ihracatı, 3,3 milyar dolarlık bir artışla 172,2 milyar dolara ulaşırken, mal ithalatı ise 34,6 milyar dolarlık bir artışla 325,4 milyar dolara çıkmıştır.

Verilere göre, toptan eşya stokları %0,7 oranında artarak 905,2 milyar dolara yükselirken, perakende stokları %0,1 azalarak 821,3 milyar dolara gerilemiştir.

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