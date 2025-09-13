ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 2 Arttı, Sayı 416'ya Yükseldi

Baker Hughes verilerine göre 5-12 Eylül döneminde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2 artarak 416'ya yükseldi; son bir yılda 72 azaldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:47
Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 5-12 Eylül döneminde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya kıyasla 2 artarak 416'ya yükseldi.

Veriler, ülke genelindeki sondaj faaliyeti eğilimlerine ışık tutuyor. Buna göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 72 azalma gösterdi.

Brent petrolte varil fiyatı, perşembe gününü 66,37 dolardan kapatırken, cuma gününü 66,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cumayı 62,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 62,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

