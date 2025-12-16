Muğla'da konut satışları düştü — Kasım 2025'te bin 899 konut

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında düşüş gösterirken, Muğla’da da satışlar geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu.

Muğla'daki satış detayları

Muğla’da Kasım 2025 döneminde toplam bin 899 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 245’i ipotekli satışlardan, bin 654’ü diğer satış türlerinden oluştu. Satılan konutların 593’ü ilk el, bin 306’sı ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Yıllık karşılaştırma

Geçen yılın aynı döneminde Muğla’da konut satışları daha yüksekti; Kasım 2024’te kent genelinde toplam 2 bin 126 konut satılmıştı. Buna göre Muğla’da konut satışları bir yılda 227 adet azaldı.

