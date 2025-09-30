ABD'de Tüketici Güveni Eylülde Beklentiyi Karşılayamadı

Conference Board verilerine göre ABD Tüketici Güven Endeksi eylülde 94,2'ye gerileyerek piyasa beklentisi 96'nın altında kaldı; alt endeksler düştü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:36
Conference Board verilerine göre, ABD Tüketici Güven Endeksi eylülde 94,2 seviyesine gerileyerek piyasa beklentisi olan 96'nın altında kaldı.

Endeks ve revizyon

Tüketici güveni, eylülde geçen aya göre 3,6 puan azalarak 94,2 değerine indi. Conference Board, ayrıca ağustos ayı verisini 97,4'ten 97,8'e revize etti.

Alt endekslerdeki gelişmeler

Mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmeleri yansıtan Mevcut Durum Endeksi, eylülde 7 puan azalarak 125,4'e geriledi.

Kısa vadeli gelir, iş ve iş gücü piyasası beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 1,3 puan düşüşle 73,4 seviyesine indi. Bu seviye, gelecekteki resesyona işaret eden eşik olarak kabul edilen 80 seviyesinin altında kaldı.

Uzman değerlendirmesi

Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin eylülde nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Guichard, tüketicilerin iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin son aylara göre belirgin şekilde daha az olumlu olduğunu ve mevcut iş olanaklarına ilişkin değerlendirmelerin üst üste dokuzuncu ayda düşmesinin iş ilanlarındaki azalma ile tutarlı olduğunu kaydetti.

