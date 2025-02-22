Petrol Fiyatlarında Düşüş: Brent Ekim 2024'ten Beri En Sert Kaybı Yaşadı

Petrol fiyatları, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletmesi ve Ukrayna'nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait bir petrol pompalama istasyonuna saldırdığı haberleriyle hafta boyunca yüksek seyretmesine rağmen, Cuma günü tüm kazançlarını geri vererek tekrar 75 doların altında kapandı. Önceki hafta 74,40 dolardan kapanan Brent petrol, Pazartesi günü Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan CPC'ye ait bir istasyona 'ABD’ye tepki' amacıyla saldırdığına ilişkin haberlerle yükseldi.

Saldırının etkisiyle Brent petrol 75,12 dolara kadar yükselirken, günü yüzde 0,07 kazançla 75,06 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1 artış göstererek 71,28 dolara yükseldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel sektörü destekleyen açıklamaları, Çin'de ekonomik toparlanma beklentilerini artırdı. Ardından Brent petrol, 18 Şubat'ta yüzde 0,5 artarak 75,45 dolara ve WTI ise yüzde 0,6 yükselerek 71,74 dolara çıktı.

AB'nin Rusya'nın petrol taşımak ve yaptırımları aşmak için kullandığı 'gölge filo'sunu hedef alan yeni yaptırım paketinin onaylanmasının ardından, 19 Şubat'ta Brent petrol 76,46 dolara kadar yükseldi ve günü de yüzde 0,5 artışla 75,81 dolardan kapattı. WTI ise yüzde 0,6 artışla 72,16 dolar oldu.

Perşembe günü de yukarı yönlü hareket eden Brent petrol, yüzde 4 artarak günü 76,12 dolardan tamamladı. WTI da yaklaşık yüzde 4 yükselişle 72,43 dolar olarak kaydedildi. Ancak aynı gün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Ukrayna-Rusya savaşında barış sağlanması kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin masada olabileceğini belirtmesiyle fiyatlar yukarı yönlü hareketini kısıtlandı.

Cuma günü, Bessent'in Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki tarafın ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptığı haberler, arz kesintilerine yönelik endişeleri hafifletti. Böylece Brent petrol %3'e yakın değer kaybederek, Ekim 2024'ten beri en sert düşüşü kaydetti.

Brent petrol, 17 Şubat ile başlayan haftayı %0,7 düşüşle 73,90 dolardan tamamlayarak beş haftalık düşüş hareketini sürdürdü. WTI da aynı dönemde %0,5 azalarak 70,20 dolara geriledi.

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel jeopolitik belirsizliklerin artmasına rağmen, petrol fiyatlarının dar bir aralıkta seyrettiğini belirtti. Dourian, "Petrol fiyatları 74-76 dolar arasında dar bir bantta kaldı ve düşük volatilite gösterdi. Yatırımcılar, Washington’dan gelecek yeni yaptırım ve Rusya-ABD barış görüşmeleri haberlerini beklerken, durumu izlemeyi tercih ediyor olabilirler," dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşmanın imzalanması ve Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi durumunda petrol fiyatlarının daha fazla düşebileceğini dile getiren Dourian, "Rusya'ya karşı yaptırımlar hafifletilse de OPEC+ yaptırımları fiyat artışlarını sınırlayacaktır," diye konuştu.

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere ise bu haftaki fiyat artışlarının piyasalardaki belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Mathonniere, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasıyla, Rus petrolünün Avrupa’ya yeniden gönderilebileceği umudunun, Brent petrolün varil fiyatını 75 doların altına çektiğini, ancak fiyatların kısa sürede toparlandığını kaydetti.

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi ise OECD ülkelerinin petrol kaynaklarının azaldığını ve Çin talebinde bir toparlanma olabileceğini belirtirken, "ABD ekonomisi de beklentilerin üzerinde performans gösteriyor ancak fiyat artışlarını tetikleyen kayda değer bir sebep bulunmuyor," ifadesini kullandı.