Trump, Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ni Kuruyor

Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ni kurmaya yönelik kararnamesini imzalayarak enerji bağımsızlığı hedefini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 01:44
Trump, Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ni Kuruyor

Trump, Enerji Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ve Enerji Bakanı Chris Wright ile birlikte "Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi" kurulmasına yönelik kararnamesini imzaladı. Oval Ofis'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından konuşan Trump, kararnamenin enerji politikalarındaki dönüşüm için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Enerji Potansiyelini Serbest Bırakmak

Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha fazla enerjimiz var ve şimdi onu serbest bırakıyoruz," diyerek, ülkenin enerji kaynaklarının verimli kullanımı hedefini ortaya koydu. Ayrıca, New York'un engellediği bir boru hattı projesine de değinerek, bu projenin enerji maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Biden Dönemi Yasağını Kaldırma Vaatleri

Bir önceki Başkan Joe Biden döneminde uygulanan, ülkenin kara sularında 625 milyon dönüm alanı kapsayan sondaj yasağına da dikkat çeken Trump, bu yasağın artık kaldırılacağını belirtti. Böylece, enerji üretiminde yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığını açıkladı.

Konseyin Görevleri ve Hedefleri

Kurulacak olan Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi’ne İçişleri Bakanı Burgum başkanlık edecek, Enerji Bakanı Wright ise başkan yardımcısı olacak. Konseyin, Amerika'nın enerji politikalarının şekillendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerji bağımsızlığının sağlanması hedefleri doğrultusunda çalışacağı ifade edildi.

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