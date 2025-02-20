Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak

25 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek sempozyum, helal uygunluk süreçlerinde uluslararası standartları ele alacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:06
Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak

Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 25 Şubat tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu" gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ankara'da yapılacak olan bu önemli sempozyumda, helal uygunluk değerlendirme süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumu, sektördeki güncel gelişmeler ve belgelendirme süreçlerinin önemi gibi kritik konular uzman katılımcılarla detaylı bir şekilde ele alınacak.

Şahin, helal belgelendirme sürecinin tüketicilere sağladığı güvenin önemine dikkat çekerek, özellikle Ramazan ayı gibi dini hassasiyetin arttığı dönemlerde helal tüketim ihtiyacının daha da belirginleştiğini vurguladı. Bu sebeple, bu alandaki standartların önemi daha da artmaktadır.

TSE'nin 2011’den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarıyla helal belgelendirme hizmeti sunduğunu hatırlatan Şahin, özellikle dünya genelinde gıda, kozmetik ve turizm gibi sektörlerde bu alanda artan talebe yanıt vermekte olduklarını ifade etti.

Şahin ayrıca, TSE'nin gıda, kozmetik ve turizm alanlarında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü standartlarına göre akredite olan ilk kuruluş olduğunu belirtti. Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı da helal akreditasyon belgesi alan ilk laboratuvar olarak dikkat çekiyor. Bu laboratuvar sayesinde helal belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletmiş olduklarını aktardı.

Şahin, 2022 yılı itibarıyla helal turizm alanındaki akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Turizm faaliyeti yapan işletmelerden yeni müracaatları alıyoruz" dedi. TSE, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda helal belgelendirme konusundaki sorumluluğunu sürdüreceklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nabiullina: Visa ve Mastercard Rusya'ya Dönmek İçin Başvurmadı
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günlük Değer Kazancı %0,20
3
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı
4
Türkiye'nin Denizcilik Gücü Uluslararası Arenada Artıyor
5
Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak
6
İstanbul Piyasalarında Son Durum: Dolar 36,32 TL, BIST 100 Endeksi 9.782,96 Puanı Gördü
7
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?