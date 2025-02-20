Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak

Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 25 Şubat tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu" gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ankara'da yapılacak olan bu önemli sempozyumda, helal uygunluk değerlendirme süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumu, sektördeki güncel gelişmeler ve belgelendirme süreçlerinin önemi gibi kritik konular uzman katılımcılarla detaylı bir şekilde ele alınacak.

Şahin, helal belgelendirme sürecinin tüketicilere sağladığı güvenin önemine dikkat çekerek, özellikle Ramazan ayı gibi dini hassasiyetin arttığı dönemlerde helal tüketim ihtiyacının daha da belirginleştiğini vurguladı. Bu sebeple, bu alandaki standartların önemi daha da artmaktadır.

TSE'nin 2011’den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarıyla helal belgelendirme hizmeti sunduğunu hatırlatan Şahin, özellikle dünya genelinde gıda, kozmetik ve turizm gibi sektörlerde bu alanda artan talebe yanıt vermekte olduklarını ifade etti.

Şahin ayrıca, TSE'nin gıda, kozmetik ve turizm alanlarında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü standartlarına göre akredite olan ilk kuruluş olduğunu belirtti. Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı da helal akreditasyon belgesi alan ilk laboratuvar olarak dikkat çekiyor. Bu laboratuvar sayesinde helal belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletmiş olduklarını aktardı.

Şahin, 2022 yılı itibarıyla helal turizm alanındaki akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Turizm faaliyeti yapan işletmelerden yeni müracaatları alıyoruz" dedi. TSE, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda helal belgelendirme konusundaki sorumluluğunu sürdüreceklerini ifade etti.