ABD Hazine Bakanlığı 125 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleştirecek

ABD Hazine Bakanlığı Tahvil İhracını Duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği tahvil ihalesinin detaylarını paylaştı. Yapılacak olan satış, 3, 10 ve 30 yıl vadeli tahvillerin toplamda 125 milyar dolar değerinde olacağı belirtildi.

İhalelerin Tarihleri ve Miktarları

Bakanlık yaptığı açıklamada, 4 Kasım'da 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 5 Kasım'da 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 6 Kasım'da 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil ihracının yapılacağını duyurdu. Toplamda, bu işlemler yaklaşık 8,6 milyar dolar yeni nakit yaratacak.

Tahvil İhalelerinin Büyüklüğü

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin, mali durumu etkileyebilecek potansiyel değişikliklere karşı yeterli olduğu ve önümüzdeki birkaç çeyrek için yeni tahvil ihalesi büyüklüklerini artırma ihtiyacının öngörülmediği ifade edildi. Geçen çeyrekte de aynı miktarda tahvil satışı gerçekleştirilmişti.