ABD Hazine Bakanlığı 125 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Gerçekleştiriyor

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Büyük Tahvil İhracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolarlık bir tahvil satışı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu önemli ihale, gelecek hafta içerisinde tamamlanacak.

İhale Takvimi

Yapılan resmi açıklamada, önümüzdeki hafta üç ayrı tahvil ihalesinin yapılacağı bildirildi:

6 Ağustos: 58 milyar dolar değerinde 3 yıl vadeli tahvil

58 milyar dolar değerinde 3 yıl vadeli tahvil 7 Ağustos: 42 milyar dolar değerinde 10 yıl vadeli tahvil

42 milyar dolar değerinde 10 yıl vadeli tahvil 8 Ağustos: 25 milyar dolar değerinde 30 yıl vadeli tahvil

Yeni Nakit ve Borçlanma İhtiyaçları

Açıklamaya göre, bu tahvil ihracı toplamda yaklaşık 14 milyar dolarlık yeni nakit yaratacak. Hazine, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçları doğrultusunda, önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca ihale büyüklüklerini artırma ihtiyacının bulunmadığını ifade etti. Bu, Hazine'nin mali görünümdeki değişiklikleri ele alma konusundaki iyi konumunu koruyacağını gösteriyor.