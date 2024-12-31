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ABD Hazine Bakanlığı, Çin Destekli Siber Saldırıya Uğradı

ABD Hazine Bakanlığı, Çin destekli siber saldırı sonucu önemli belgelerinin hedef alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 01:48
ABD Hazine Bakanlığı, Çin Destekli Siber Saldırıya Uğradı

ABD Hazine Bakanlığı'na Siber Saldırı

ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayının başlarında Çin devleti destekli bir aktör tarafından siber saldırıya uğradığını açıkladı. Bakanlığın Kongre'ye gönderdiği mektupta, "önemli bir olayın" meydana geldiği bilgisi verildi.

Saldırının Detayları

Alınan bilgilere göre, Hazine Bakanlığı, 8 Aralık'ta üçüncü taraf yazılım hizmet sağlayıcısı BeyondTrust üzerinden hackerların Hazine Ofislerinin son kullanıcılarına uzaktan teknik destek sağlamak amacıyla kullandığı bulut hizmetine erişim sağladığını öğrendi. Bu durum, hackerların bazı iş istasyonlarına uzaktan erişim elde etmesine ve belli sınıflandırılmamış belgelere ulaşmasına neden oldu.

Güvenlik Önlemleri

Söz konusu siber saldırının, Çin devleti destekli bir aktör tarafından düzenlendiği belirtildi. Hazine Bakanlığı, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile temasa geçerek etkilerin belirlenmesi için güvenlik güçleriyle işbirliği yapıldığını açıkladı.

Olası Tehditler ve Alınan Önlemler

Açıklamalara göre, tehlikeye giren BeyondTrust hizmeti hemen çevrimdışı hale getirildi ve saldırganın Hazine sistemlerine ya da bilgilerine erişimin sürmesine dair bir kanıt bulunmadığı vurgulandı. Hazine Bakanlığı, sistemlerine ve verilerine yönelik tüm tehditleri son derece ciddiye aldığını, son dört yılda siber savunmalarını önemli ölçüde güçlendirdiklerini bildirdi.

Bakanlık, finansal sistemimizi tehdit aktörlerinden korumak amacıyla hem özel hem de kamu sektörü ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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