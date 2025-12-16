DOLAR
Sındırgı'da 'Yerli Malı Haftası' tarhana ve keşkekle şenlendi

Sındırgı Kurtuluş İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası tarhana ve keşkek ikramıyla kutlandı; yerli üretim, tasarruf bilinci ve yöresel değerler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:42
Kurtuluş İlkokulu'nda bayram havasında kutlama

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, Kurtuluş İlkokulu’nda renkli görüntülere sahne oldu. Program kapsamında, Sındırgı’nın yöresel ve şifa deposu lezzetleri arasında gösterilen tarhana çorbası ile keşkek öğrencilere ikram edildi.

Etkinlikte yerli üretimin, tasarruf bilincinin ve bilinçli tüketimin önemi öne çıkarıldı. Okul bahçesinde kurulan ikram alanında oluşan uzun kuyruklar ve öğrencilerin yüzlerindeki memnuniyet, programın coşkusunu gözler önüne serdi.

Öğrenciler etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Tarhana çorbasını çok seviyorum. Annem de evde yapıyor. Yerli ürünlerin bizim için çok önemli olduğunu öğrendik. Hepsi çok sağlıklı"

Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği yetkilileri, etkinliğin amacının çocuklara küçük yaşta yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırmak, tasarruf bilincini artırmak ve Sındırgı’nın kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

Yerli Malı Haftası kapsamında gerçekleştirilen kutlamanın öğrenci ve veliler tarafından yoğun ilgi gördüğü, benzer etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ifade edildi.

