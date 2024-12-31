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ABD Hazine Bakanlığına Çince Siber Saldırı: Güvenlik Açıkları İnceleniyor

ABD Hazine Bakanlığı, Çin destekli bir siber saldırıya uğradı ve önemli verilerin hedef olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 01:48
ABD Hazine Bakanlığına Çince Siber Saldırı: Güvenlik Açıkları İnceleniyor

ABD Hazine Bakanlığı, Çin Destekli Siber Saldırıya Maruz Kaldı

ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayının başlarında Çin devleti destekli bir aktör tarafından gerçekleştirilen siber saldırıya hedef oldu. Bakanlığın bu durumu Kongre'ye bildirdiği raporda, "önemli bir olayın" tespit edildiği ifade edildi.

Alınan bilgilere göre, 8 Aralık'ta BeyondTrust adlı üçüncü taraf yazılım hizmet sağlayıcısından bilgi edinen Bakanlık, hackerların Hazine Bakanlığı Ofislerine uzaktan teknik destek sağlamak için kullanılan bir bulut hizmeti aracılığıyla erişim sağladığını öğrenmiş durumda.

Saldırganların bazı iş istasyonlarına uzaktan erişim sağladığı ve bazı sınıflandırılmamış belgelere ulaştığı belirtiliyor. Olayın, ülkedeki güvenlik güçleri ile birlikte yürütülen tespit çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri ve CISA ile İşbirliği

ABD Hazine Bakanlığı, olay sonrasında Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile irtibat kurarak güvenlik açıklarının etkisini belirlemek için çalışmalar yürütüyor. Yapılan açıklamada, "Tehlikeye giren BeyondTrust hizmeti çevrimdışı hale getirildi ve tehdidin Hazine sistemlerine veya bilgilerine erişiminin devam ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Hazine'nin sistemlerine yönelik tüm tehditleri ciddiye aldığı ve son dört yılda siber güvenlik savunmalarını önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı. Ayrıca, finansal sistemin korunması adına hem özel hem de kamu sektörü ile işbirliği yapmaya devam edeceği vurgulandı.

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