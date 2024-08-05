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ABD Hazine Tahvilleri Resesyon Kaygılarıyla Düşüşte

ABD Hazine tahvilleri, artan resesyon endişeleri nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:19
ABD Hazine Tahvilleri Resesyon Kaygılarıyla Düşüşte

Resesyon Endişeleri Hazine Tahvillerini Etkiliyor

ABD'de artan resesyon kaygıları, Hazine tahvillerinin değerinde düşüşe neden oldu. Türkiye saati ile 11.10'da, on yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68 ile 26 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İki Yıllık Tahvillerde de Düşüş Yaşandı

İki yıllık Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3,69 seviyelerine indi. Ayrıca, üç aylık vadeli Hazine tahvillerinde de getiri yüzde 5,14 ile aşağı yönlü hareket etti.

Küresel Piyasalarda Düşüş Baskısı

Küresel piyasalarda, geçen hafta açıklanan ekonomik veriler sonucunda resesyon kaygıları hızla arttı. Tarım dışı istihdam verisinin 114 bin rakamıyla, beklentilerin oldukça altında gelmesi dikkat çekti. Ayrıca, haziran ayındaki tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi.

FED'in Faiz İndirim Beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (FED), önümüzdeki ay 50 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Analistler, bankanın piyasada oluşan endişeleri yatıştırmak amacıyla acil bir toplantı yapabileceğini düşünüyor.

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