ABD Mortgage Başvuruları Düşerken Faiz Oranları Sabit Kaldı

Mortgage Faiz Oranları Değişmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı %6,82 seviyesinde sabit kalmaya devam ediyor. Ancak bu süreçte mortgage başvurularında %3,9 oranında bir azalma yaşandı.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Temmuz ile sona eren hafta için mortgage başvurularına dair verileri açıkladı. Bu verilere göre, konut satın almak için yapılan mortgage başvuruları %2 ve yeniden finansman talepleri %7 oranında düştü.

Faiz Oranlarının Etkisi

30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı, Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini koruyor. Diğer yandan, 15 yıl vadeli konut kredisi faizi %6,21'den %6,27'ye yükseldi.

Uzman Görüşleri

MBA'nın Başekonomisti Mike Fratantoni, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bireylerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair beklentilerinin, mortgage faiz oranlarını etkileyeceğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca, devam eden alım gücü zorlukları nedeniyle konut satın almaya yönelik başvuruların azaldığını ifade etti.