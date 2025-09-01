BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı: 11.308,24 Puanda

Borsa İstanbul'da BIST 100 haftaya yükselişle başladı

Açılışta hafif alıcılı seyir

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,18 yükselişle 11.308,24 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamlamıştı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 20,19 puan ve %0,18 artışla 11.308,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi %0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,61 ile spor, en çok kaybettiren ise %0,71 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin fiyat artışları endişelerini yeniden gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir gözleniyor.

Yurt içinde ise dikkatler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine çevrildi. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Anket beklentileri %2,20 ile %5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3,18 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edeceklerini belirtirken teknik açıdan BIST 100'de 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.