ABD'nin cari açığı %42,9 azaldı: 2. çeyrek 251,3 milyar dolar

ABD'nin cari işlemler açığı 2. çeyrekte %42,9 azalarak 251,3 milyar dolara geriledi; GSYH'ye oranı %3,3 oldu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:09
İstatistikler ve piyasa tepkisi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %42,9 oranında azalarak 251,3 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bu dönemde cari açığın 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerilediği görüldü. Piyasa beklentisi açığın 259 milyar dolar olduğu yönündeydi.

Yılın ilk çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 450,2 milyar dolardan 439,8 milyar dolara revize edildi.

Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yılın ikinci çeyreğinde %3,3 olarak hesaplandı; söz konusu oran yılın ilk çeyreğinde %5,9 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığındaki gerilemede, ABD'nin dış ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.

