Seven Vega Filyos Limanı’nda: Sakarya Gaz Sahası 2026 Hedefi Başladı

Seven Vega gemisi Filyos Limanı’nda çalışmalarına başladı. Deniz tabanına döşenecek borular Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne bağlanarak 2026'da günlük 20 milyon m³ hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:00
Seven Vega Filyos Limanı’nda: 2026 hedefi için start verildi

Karadeniz gazının üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejik adımlar kapsamında Seven Vega gemisi Filyos Limanına geldi. Gemi, deniz tabanına döşeyeceği boru hatlarıyla gaz sahasını 2026 yılında devreye alınması planlanan yüzer üretim ünitesine bağlayacak.

2 bin 100 metrede boru hattı operasyonu

Projenin yeni aşamasında Seven Vega'nın görevi, derin deniz tabanındaki kuyuları birbirine entegre etmek olarak tanımlanıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 2 bin 100 metre derinlikte yürütülecek operasyonla deniz tabanına döşenecek boru hatları, kuyuları birbirine bağlayacak. Bu hatlar, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne entegre edilecek.

Günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

Ziyarette konuşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, çalışmaların doğrudan hane halkını ilgilendirdiğini vurguladı. Çağlayan, "Seven Vega’nın yürüteceği çalışmalarla birlikte, 2026 yılı itibarıyla günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artışla 8 milyon hanemizi yerli gazla ısıtmış olacağız. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi enerjide de kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir ülke konumuna taşıyan; vizyonu, liderliği ve kararlılığıyla milletimize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana en derin şükranlarımı sunuyorum. ‘Türkiye Yüzyılı’ idealini gerçeğe dönüştüren bu büyük atılımın mimarı olan Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve dirayetli liderliği, bugün attığımız her stratejik adımın temel gücüdür. Enerji alanındaki tüm bu tarihi projelere büyük bir titizlik ve gayretle öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktara da teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Çağlayan’a; AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz ile Bartın ve Çaycuma teşkilat yöneticileri eşlik etti.

