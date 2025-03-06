Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 460 Bin Lira

Altın Fiyatları Düşüşte

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 460 bin liraya geriledi. Bu fiyatta, en düşük 3 milyon 454 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 490 bin lira seviyeleri kaydedildi. Önceki gün 3 milyon 472 bin liradan kapanan altın, bugün %0,3 azalış gösterdi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de toplam altında işlem hacmi 5 milyar 805 milyon 779 bin 384,65 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.684,54 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise işlem hacmi 5 milyar 927 milyon 470 bin 613,90 lira oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri