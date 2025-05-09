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Sivas'ta 400 Milyon Dolar Yatırımla Yarı İletken Fabrikası Kurulacak

Temmuzda temeli atılacak fabrika, 1500 kişiye istihdam sağlayacak ve Türkiye'nin yarı iletken ihtiyacını karşılayacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:54
Sivas'ta 400 Milyon Dolar Yatırımla Yarı İletken Fabrikası Kurulacak

Sivas'ta 400 Milyon Dolar Yatırım: Yarı İletken Üretim Fabrikasının Temelleri Temmuzda Atılacak

Güneş enerjisi ve yarı iletken üretiminde önemli rol oynayacak olan Sivas’taki yeni fabrika, yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla hayata geçiriliyor. Fabrikanın temellerinin temmuzda atılması planlanıyor.

İstihdam ve Üretim Kapasitesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında teşvik alan 5 firmadan biri olan Elin Enerji, bu yatırımla 1500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Fabrikanın Üretim Hedefleri

ELİN Yarı İletken Teknolojileri Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, fabrikanın 5 gigavat üretim kapasitesine sahip olacağını belirterek, Türkiye'nin yarı iletkenler ve güneş hücresi ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ABD'ye ihracat hedeflediklerini aktardı. Yalı, "ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tarife dilimi %10 ile sınırlıdır. Bu da 'Made in Türkiye' ürünlerin üretimini teşvik edecektir," dedi.

Sivas’ın Seçilme Nedeni ve Üretim Planları

Yalı, Sivas’ın seçilme nedenlerinin başında tesisin yüksek su tüketimi gereksinimi ve üniversite bulunması geldiğini belirtti. 2026'nın son çeyreğinde tam kapasite üretime geçmeyi planlayan tesisin ilk aşamasında yaklaşık 2 gigavat hücre üretimi yapılacak. İkinci aşamada ise 3 gigavatlık üretim kapasitesi devreye alınacak.

Türkiye'nin İhracat Hedefleri

Arda Yalı, Türkiye’nin yıllık 7 gigavatlık hücre ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kuracağımız tesis ile ülkemizin hücre ithalatının %70'ini karşılayabilir duruma geleceğiz. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde Türkiye, hücre ihraç eden bir ülke haline gelecek," ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi ve çip teknolojisinin vazgeçilmez elemanı yarı iletkenlerin üretiminin yapılacağı...

Güneş enerjisi ve çip teknolojisinin vazgeçilmez elemanı yarı iletkenlerin üretiminin yapılacağı yaklaşık 400 milyon dolar yatırımlı fabrikanın temelleri temmuzda Sivas'ta atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında teşvik alan 5 yatırımcıdan Elin Enerji, söz konusu yatırımla 1500 kişiye istihdam sağlayacak.

Güneş enerjisi ve çip teknolojisinin vazgeçilmez elemanı yarı iletkenlerin üretiminin yapılacağı...

Güneş enerjisi ve çip teknolojisinin vazgeçilmez elemanı yarı iletkenlerin üretiminin yapılacağı yaklaşık 400 milyon dolar yatırımlı fabrikanın temelleri temmuzda Sivas'ta atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında teşvik alan 5 yatırımcıdan Elin Enerji, söz konusu yatırımla 1500 kişiye istihdam sağlayacak.

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