ABD'nin Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, son bir hafta içerisinde 2 milyon 100 bin varil artış göstererek 427 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasa beklentileri ise stokların yalnızca 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Stratejik Ham Petrol Stokları da Artış Gösterdi

Ticari ham petrol stoklarına dahili olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil artarak 387 milyon 200 bin varil seviyesine yükseldi. Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 400 bin varil artış kaydederek 211 milyon 300 bin varil olarak belirlendi.

Petrol Üretimi ve İthalat Verileri

28 Ekim - 1 Kasım haftasına ait verilere göre, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7 bin varil azalarak 13 milyon 928 bin varile geriledi. Bununla birlikte, ham petrol ithalatı 265 bin varil artışla günlük ortalama 6 milyon 240 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 411 bin varil azalarak 2 milyon 850 bin varil seviyesine düştü.

EIA'nın Tahminleri

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023 yılında 13 milyon 220 bin varil, 2024 yılında ise 13 milyon 540 bin varil seviyesinde olacağı öngörülüyor.