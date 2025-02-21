ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4.6 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 4.6 milyon varil artarak 432.5 milyon varile ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:13
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 4.6 Milyon Varil Arttı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 600 bin varil artışla 432 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yalnızca 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Stratejik Stoklar Değişmedi

Ticari ham petrol stoklarına dahil olunmayan stratejik ham petrol stokları ise değişiklik göstermeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı. Bu durum, piyasa üzerinde belirleyici bir faktör oldu.

Benzin Stoklarında Düşüş

Bu dönem içerisinde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil düşüş göstererek 247 milyon 900 bin varil seviyesine geriledi.

Artan Petrol Üretimi ve İthalat

Son rapor, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 8-14 Şubat haftasında 300 bin varil artarak 13 milyon 497 bin varile ulaştığını ortaya koydu. Öte yandan, ham petrol ithalatı, günlük 488 bin varil düşüşle 5 milyon 820 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da 472 bin varil artış göstererek 4 milyon 381 bin varil seviyesine yükseldi.

Gelecek Tahminleri

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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