ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Dikkat Çeken Düşüş

ABD Ham Petrol Stokları Düşüş Göstermektedir

Son verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 429 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini duyurdu. Piyasa analistleri, bu dönemde stokların yalnızca 1 milyon 600 bin varil azalması bekliyordu.

Stratejik Stoklar Artış Gösterdi

Stratejik ham petrol stokları ise, yaklaşık 700 bin varil artışla 375 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu süreçte, ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil artışla 225 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol Üretiminde Artış

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta günlük ortalama 729 bin varil azalarak 6 milyon 224 bin varil seviyesine geriledi. İhracat ise günlük ortalama 1 milyon 281 bin varil azalarak 3 milyon 638 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında 119 bin varil artarak 13 milyon 815 bin varil seviyesine ulaştı. EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 690 bin varil olması bekleniyor.