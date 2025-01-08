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ABD Özel Sektör İstihdamı Aralık'ta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD özel sektörü, Aralık 2024'te yalnızca 122 bin kişiye iş imkanı sağladı, piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:48
ABD Özel Sektör İstihdamı Aralık'ta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Özel Sektör İstihdamı Aralık'ta Düşük Kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı, Aralık 2024'te 122 bin kişiye yeni iş imkanı yaratarak, piyasa beklentilerinin altında bir artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ulusal istihdam raporunu yayımladı. Raporda, özel sektör istihdamındaki artışın geçen yıl aralık ayında yalnızca 122 bin kişi olduğu belirtildi.

Piyasa analistleri bu dönemde 139 bin kişilik bir artış öngörüyordu. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin kasım ayı verisi ise 146 bin olarak korundu.

İstihdam artışı, küçük ölçekli işletmelerde 5 bin, orta ölçekli işletmelerde 9 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 97 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam artışının 112 bini hizmet sektöründe, 10 bini ise üretim sektöründe sağlandı.

ADP özel istihdam verilerine göre, 25 milyondan fazla çalışan üzerinden hesaplanan yıllık ücret artışı, geçen yıl aralıkta %4,6 olarak kaydedildi. Bu, Temmuz 2021'den bu yana en düşük artış oranıdır. Geçen yılın kasım ayında ise yıllık ücret artışı %4,8 olarak gerçekleşmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, iş gücü piyasasının 2024'ün son ayında daha mütevazı bir büyüme seyrine girdiğini ifade ederek, işe alımların ve ücret artışlarının yavaşladığını belirtti. Richardson, sağlık hizmetleri sektörünün, yılın ikinci yarısında diğer sektörlerden daha fazla istihdam yaratarak dikkat çektiğini vurguladı.

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