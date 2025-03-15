ABD Senatosu, Hükümetin Kapanmasını Önleyecek Bütçe Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bir bütçe tasarısını onayladı. Bu tasarı, 30 Eylül'e kadar federal hükümete finansman sağlamayı öngörüyor.

Tasarı, Senato'da 54'e 46 oyla kabul edildi. Mevcut geçici bütçenin süresinin sona ermesine saatler kala kabul edilen bu tasarı, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Bütçenin yasalaşması ile birlikte, savunma harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar arttırılması ve savunma dışı harcamalarda 13 milyar dolarlık kesintiye gidilmesi öngörülüyor.

Bütçe tasarısı, önceki gün Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi'nde 213'e 217 oyla onaylanmıştı. Demokratlar, daha kapsamlı bir bütçe müzakeresi için bir aylık geçici bir bütçe geçirmeyi istemiş, fakat bu talep Cumhuriyetçilerden destek görmemişti.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ifade etse de, hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü olacağını belirterek bütçe tasarısının geçmesine engel olmayacağını açıklamıştı.

Federal Hükümetin Kapanması Ne Demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylayamazsa, bu süre boyunca geçici bütçelerle kapanma yaşanmadan sürecin kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde, harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor. Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerindeki doktorlar ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kritik pozisyonlardaki kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" olarak adlandırılan bu çalışanlar, kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirdiğinde alabiliyor.