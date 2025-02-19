ABD Senatosu, Trump'ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i Onayladı

ABD Senatosu, Trump'ın Ticaret Bakanı Adayını Onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına aday gösterdiği Howard Lutnick'e onay verdi. Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Lutnick'in Ticaret Bakanı olması için 51 senatör "evet", 45 senatör ise "hayır" oyu kullandı. Böylece Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

Howard Lutnick'in Rolü ve Beklentiler

Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın CEO'su olan Howard Lutnick'in, Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Lutnick, ocak ayında ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini ifade etmişti.

Adil Ticareti Savunuyor

Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini vurguladı. Tarife politikalarının mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini dile getirdi.