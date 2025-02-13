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ABD Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı

ABD'de ÜFE, ocakta aylık %0,4, yıllık %3,5 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:34
ABD Üretici Fiyat Endeksi Ocak'ta Beklentileri Aştı

ABD Üretici Fiyat Endeksi'nde Önemli Artış

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2023 yılı ocak ayında aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %3,5 artış göstererek, ekonomistlerin tahminlerini aştı.

Ekonomik Beklentiler Üzerinde Performans

Bu veri, piyasalarda güçlü bir genel ekonomik görünümü desteklerken, yükselen fiyatların kontrol altına alınması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Sonuçlar ve Etkileri

ÜFE'deki bu artış, üreticilerin maliyet artışlarını tüketiciye yansıtma eğilimlerini artırabileceği için enflasyonist baskılara yol açabilir. Uzmanlar, bu verilerin merkez bankası politikalarını yakından etkileyeceğini düşünüyor.

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