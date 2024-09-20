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ABD ve Çin Ekonomik Çalışma Grubu Beşinci Toplantısını Gerçekleştirdi

ABD ve Çin arasında kurulan Ekonomik Çalışma Grubu, beşinci toplantısını Pekin'de yaptı. Ekonomik işbirliği ve sorunlara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:00
ABD ve Çin Ekonomik Çalışma Grubu Beşinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Beşinci Toplantıda Önemli Konular Ele Alındı

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında geçen yıl oluşturulan Ekonomik Çalışma Grubu, beşinci toplantısını 19-20 Eylül 2023 tarihleri arasında Pekin'de gerçekleştirdi. Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu toplantı, Çin'de düzenlenen ikinci Ekonomik Çalışma Grubu toplantısı oldu.

Toplantının İçeriği ve Sonuçları

İki günlük oturumlarda, ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer bir araya gelerek, ekonomileri ve küresel ekonomik istikrarı destekleyen politikalara dair fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, Hazine Bakanı Janet Yellen'in ülkeyi ziyaretinde tartıştığı Çin ekonomisinin aşırı kapasite sorunları ve piyasa dışı uygulamaların ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkileri gibi konular tekrar gündeme geldi. Taraflar, makroekonomik durumları hakkında da görüşlerini paylaştı.

Borç Sorunları ve İşbirliği Alanları

Toplantının sonunda, borç sorunları, gelişen ve gelişmiş ekonomilerdeki finansman zorlukları gibi işbirliği alanlarının tartışıldığı bildirildi. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı heyetinin Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile de bir araya geldiği belirtildi.

Ekonomik Çalışma Grubu, Eylül 2022'de kurulmuştu ve bu tür toplantılar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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