Acele eden daha az alıyor! Emekli promosyonuna başvuru için o tarihi bekleyen iki katını alacak!

Milyonlarca emekli yaklaşan enflasyon istatistiklerini izliyor. Banka bu dönemde promosyon tutarını yeniledi. On bir bankalardan güncel fonlama tutarlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENECEK

Bankanın milyonlarca emekliye ek gelir kaynağı sağlamasını teşvik etmeyi amaçlayan Haziran kampanyası sona erdi. Temmuz ayındaki emekli maaşı artışıyla beraber dikkatler güncel promosyonlara çevrildi. Uzman isimler, halkı Temmuz ayındaki maaş artışından sonra emeklilik destek kampanyasına ilişkin güncellemeleri beklemesi konusunda uyardı. Haziran ayında sona eren kampanya, emeklilere farklı oranlarda ek gelir sağladı. Bankalar emekli maaşını yatıran müşterilere uygun avantajlar sundu. Ancak temmuz ayında maaş artışı nedeniyle trafik hacmi değişecek. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bankalarda yeni promosyonlar da avantajlı olacak. Uzman isimler, emeklilerin temmuz ayındaki maaş artışını beklemeleri gerektiğinin altını çizdi. Bankaların emeklilik artışını dikkate alarak fon miktarını ayarlaması öngörülüyor. Emekli maaşını başka bankaya aktarmayı düşünenlerin acele etmeden yeni teklifleri beklemesi gerekiyor. Temmuz ayında maaşlar arttıkça bankaların daha yüksek terfiler sunması muhtemel. Son dönemde bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Emeklilere özel kampanya, bankanın müşteri portföyünü genişletme çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Banka, bu kampanyalarla emeklilik müşterilerine çeşitli avantajlar sunarak müşteri bağlılığını artırmak istiyordu. Promosyonlar şu şekilde:

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10 bin liraya kadar olan emeklilere 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arasında olan emeklilere 10 bin lira, 15 bin – 20 bin lira arasında olan emeklilere 12 bin 500 lira ve 20 bin lira ve üstünde olan emeklilere 15 bin lira tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. 1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında üç yıl süreyle Garanti BBVA'dan gelir veya aylık almayı taahhüt eden emeklilik müşterileri, emeklilik desteğinden yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası aracılığıyla SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ödemesi alan vatandaşlar, 12 bin liraya kadar emeklilik destek ödeme planından yararlanabiliyor. Banka promosyonları üç yıllığına avans olarak veriyor. Banka, mevcut 2022 yılı emeklilik destek tutarının iadesi yapılmadan müşteri başvurularının kabul edileceğini, 2024 yılı emeklilik destek tutarının ödenmesinde ise önceki döneme ait iade tutarının sistematik olarak dikkate alınacağını ifade etti. Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşı alanlar emekli promosyonundan faydalanabilmek adına maaş ödemelerini üç sene süresince Ziraat bankası üzerinden alacaklarına dair başvuru yapmaları gerekmektedir.

HALKBANK

Emekli maaşını üç sene boyunca Halkbank üzerinden almayı taahhüt eden emekliler, 12 bin lira varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı* 10 bin lira - 14 bin 999,99 lira arası maaş alanlar için 8 bin lira* 15 bin lira - 19 bin 999,99 TL arası maaş alanlar için 10 bin lira* 20 bin lira ve üzeri arası maaş alanlar için 12 bin lira

ING BANKASI

ING, emekli maaşını ING'ye devreden emeklilere 18 bin liraya kadar koşulsuz nakit emeklilik desteği sağlıyor. Banka, emekli maaşını ING'ye devreden emeklilere 15 bin liraya kadar koşulsuz nakit emeklilik desteği sunuyor. Ayrıca otomatik fatura talimatında 3 bin liraya kadar ek nakit promosyonlarından faydalanarak toplam nakit promosyonlarında 18 bin liraya kadar kazanabileceğiniz belirtiliyor. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,* 10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar ise 6 bin 250 lira,* 10 bin lira - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arası ise 10 bin lira,* 15 bin lira - 20 bin lira (20 bin lira hariç) arası ise 12 bin 500 lira,* 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan üç sene süreyle alma sözünü veren emeklilere 12 bin liraya varan nakit emekli promosyon avantajı sunmakta. Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu* 0 - 9 bin 999 lira arası maaş alanlar için 5 bin lira* 10 bin lira - 14 bin 999 lira arası maaş alanlar için 8 bin lira* 15 bin lira - 19 bin 999 lira arası maaş alanlar için 10 bin lira* 20 bin lira ve üzeri maaş alanlar için 12 bin lira





FİBABANKA

Fibabanka, üç sene süreyle emekli maaşını banka üzerinden almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını söylüyor.Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şu şekildedir: * 10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar olan emekliler için 5 bin lira* 10 bin - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olan emekliler için 8 bin lira* 15 bin lira- 20 bin lira (10 bin lira hariç) arasında olan emekliler için 10 bin lira* 20 bin lira ve daha fazla olan emekliler için 12 bin lira

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12 bin TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Kampanya 28 Mart – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Banka üç sene süreyle emekli maaşlarını İş Bankası üzerinden almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor. Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı* 10 bin liraya(10 bin lira hariç) kadar olanlar için 5 bin lira* 10 bin lira - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olanlar için 8 bin lira* 15 bin lira - 20 bin lira (20 bin lira hariç) arasında olanlar için 10 bin lira* 20 bin lira ve daha fazla olanlar için 12 bin lira

QNB FİNANSBANK

15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından senelik 1.200 lira indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 liraya varan emeklilik ödülü sunuluyor.* Aylık Maaş Tutarı 0 - 9 bin 999 lira olanlar için 6 bin 250 lira* Aylık Maaş Tutarı 10 bin - 14 bin 999 lira olanlar için 10 bin lira* Aylık Maaş Tutarı 15 bin - 19 bin 999 lira için 12 bin 500 lira* Aylık Maaş Tutarı 20 bin ve üzeri için 15 bin lira

VAKIFBANK

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;* 10 bin liraya (10 bin lira hariç) kadar olanlara 5 bin lira* 10 bin - 15 bin lira (15 bin lira hariç) arasında olanlara 8 bin lira* 15 bin – 20 bin lira (20 bin lira hariç) arasında olanlara 10 bin lira* 20 bin lira ve daha fazla olanlara 12 bin lira emekli promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15 bin liraya varan promosyona ek olarak 2 bin 500 lira chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 lira ödül fırsatı sunuluyor. 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı* 0 - 9 bin 999 lira - 6 bin 250 lira* 10 bin lira - 14 bin 999 lira - 10 bin lira* 15 bin lira - 19 bin 999 - 12 bin 500 lira* 20 bin lira ve üzeri - 15 bin lira